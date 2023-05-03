В Греции разрешат посещать памятники архитектуры с домашними животными

Власти Греции разрешили людям посещать памятники архитектуры вместе со своими домашними животными, пишет HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут СМИ, в разрешенный список вошли около 120 археологических памятников по всей Греции. Инициатива, единогласно одобренная Центральным археологическим советом страны, ослабит действующие правила, которые разрешают посещать места археологических раскопок только собакам-поводырям для посетителей с ограниченными возможностями.

"Это решение является первым, но важным шагом на пути к гармонизации системы доступности археологических памятников со стандартами других европейских стран, где уже действуют подобные правила", - прокомментировала министр культуры Греции Лина Мендони.

Теперь по правилам посещения питомцы должны быть на поводке длиной не более одного метра или переноситься в специальных сумках. Владельцы животных также должны будут предъявить справку о состоянии здоровья своего питомца и иметь при себе необходимые принадлежности для сбора помета. На крупных собак необходимо надевать намордник.