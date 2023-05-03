Норвегия нарастит объем добычи нефти и газа в Баренцевом море

Нефтяные компании из Норвегии собираются разработать новые месторождения сырья в Баренцевом море, что позволит стране оставаться ключевым поставщиком нефти в Европу, написало агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, в водах Баренцева моря находится 60% неизведанных запасов нефти и газа Норвегии. До сих пор норвежские бизнес и власти не торопились с наращиванием добычи нефти в водах Арктики из-за сложных климатических условий, для преодоления которых необходимо вложить значительный объем инвестиций.

Позиция поменялась после 24 февраля 2023 года. Правительство призвало компании как можно активнее осваивать воды Арктики. В 2023 году кабмин выдаст лицензии на разведывательные работы на 92 участках, 78 из которых - в Баренцевом море.

У Норвегии в Баренцевом море уже есть два месторождения, из которых страна добывает нефть и газ, - Goliat и Snohvit. В том районе проведение работ представляет меньшую сложность, поскольку в тех местах воды круглый год остаются свободными ото льда благодаря Гольфстриму.