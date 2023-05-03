Парламент Венгрии принял резолюцию об отказе от миграции

Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии приняло в среду резолюцию в поддержку жесткой политики правительства страны в области миграции. Документ, получивший название "Об отказе от миграции и поддержке стран, из которых уезжают мигранты", одобрили 143 депутата, 10 высказались против, 23 воздержались при голосовании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается на сайте парламента, резолюция была подготовлена фракцией христианских демократов, которые входят в правящую коалицию вместе с партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном. Депутаты от этих партий, а также националистической партии "Наша родина" поддержали документ, представители левой оппозиции были против, фракция "Демократической коалиции" в знак протеста отказалась принимать участие в голосовании.

"Позиция Венгрии в отношении миграции ясна, мы не хотим становиться страной иммигрантов", - говорится в резолюции. В ней отмечается, что в целях защиты идентичности и христианской культуры страны "миграция должна быть остановлена, границы должны быть защищены, а помощь странам, из которых уезжают мигранты, должна быть оказана на местах". В документе также указано, что эти вопросы должны решаться в рамках национальной компетенции и это должно быть условием присоединения Венгрии к международным соглашениям, касающимся миграции.

Резолюция носит рекомендательный характер, но свидетельствует о том, что венгерские власти и впредь не намерены пускать к себе мигрантов из Азии и Африки, несмотря на призывы других стран и руководства Евросоюза. Во время своего визита в Будапешт в конце минувшей недели Папа Римский Франциск как раз предлагал венграм "держать двери открытыми", подразумевая под этим, в частности, необходимость приема мигрантов.