ЕС создаст механизм санкций против обвиняемых в коррупции в любой стране

Еврокомиссия представила в среду проект механизма по введению односторонних санкций против лиц, обвиняемых в коррупции в любой стране.

Об этом сообщил на пресс-конференции в среду глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я передал сегодня в Совет ЕС проект санкционного механизма [который будут применять] за коррупцию, который позволит бороться с ней по всему миру. Я рассчитываю на его скорейшее утверждение", - сказал Боррель. Он не уточнил, на каком основании Еврокомиссия намерена считать граждан не входящих в ЕС государств виновными в коррупции.