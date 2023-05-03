https://news.day.az/world/1561201.html Франция закупит вооружение для армии у американского производителя
Франция закупит вооружение для армии у американского производителя
Американский производитель авиатехники AeroVironment заявил, что Франция закупит дроны-камикадзе Switchblade 300 для нужд своей армии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.
"Новый контракт с армией США включает военные продажи Switchblade 300 за рубеж, в первый раз во Францию", - сказано в сообщении компании.
Также отмечается, что такие же дроны достанутся еще одному союзному государству, что расширит присутствие компании в мире.
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