В Британии хотят штрафовать соцсети за случаи мошенничества

Британские власти решили начать наказывать соцсети штрафами на сумму в размере до 10% их оборота за неспособность предотвратить случаи мошенничества. Об этом сообщила в среду газета The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эти и другие меры борьбы с подобными преступлениями включает, по данным издания, законопроект "О безопасности в интернете", рассматриваемый Палатой общин парламента Великобритании. Он предусматривает создание специального подразделения по борьбе с мошенничеством (National Fraud Squad, NFS) в составе 400 специалистов. Намечено также расширение полномочий Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) для расследования мошеннических схем совместно с разведкой МI-6 и контрразведкой МI-5.

Усилия экспертов будут направлены, в частности, против мошенничества в сфере страхования и криптовалют, а также использования устройств, позволяющих одновременно рассылать тысячи сообщений с множества SIM-карт.

"Пресекая случаи мошенничества на корню и более активно защищая права людей, мы сможем положить конец подобным безжалостным преступлениям и наказать нарушителей закона", - заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

Согласно официальной статистике, мошеннические операции составляют 41% всех совершаемых в Великобритании преступлений (2,7 млн). Ежегодный ущерб от них достигает £7 млрд ($8,75 млрд). При этом раскрывается всего лишь 0,001% подобных деяний. За 70% случаев мошенничества в королевстве стоят преступники из-за рубежа.