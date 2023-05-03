Более 29 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность в связи с коронацией Карла III

Свыше 29 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность во время коронации британского короля Карла III в Лондоне, намеченной на 6 мая, и последующих длинных выходных. Как говорится в сообщении, распространенном в среду Скотленд-Ярдом, речь идет об "одной из самых масштабных операций", которые когда-либо проводила столичная полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сами скоординированные действия правоохранительных органов Лондона, британской транспортной полиции, полиции лондонского Сити и Юго-Восточной Англии получили кодовое название "Операция Золотая держава". Оно содержит в себе отсылку к королевской регалии, которая будет играть важную роль в церемонии. Местом ее проведения станет Вестминстерское аббатство, где с 1066 года короновали 39 английских и британских монархов.

В сам день коронации на улицах будет задействовано 11,5 тыс. сотрудников полиции. Как отмечается в заявлении, операция готовилась несколько месяцев, а поддержку ей оказывают силы специальной полиции, кинологи, флот. "Мы намерены использовать технологию распознавания лиц в центральном Лондоне", - сообщили в Скотленд-Ярде, предупредив, что в первую очередь в список для отслеживания попадут лица, осужденные за преступления, связанные с общественной безопасностью.

Коронация 74-летнего Карла III состоится в присутствии свыше 2,2 тыс. человек более чем из 200 стран спустя восемь месяцев после смерти его матери, королевы Елизаветы II (1926-2022). Среди гостей - члены королевской семьи, около 100 глав государств, первые министры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, генерал-губернаторы стран Содружества, лорды-наместники короля в крупных административных единицах, представители различных церквей, вооруженных сил, дипломатического корпуса, нобелевские лауреаты, сотрудники общественных, благотворительных организаций, чрезвычайных служб.