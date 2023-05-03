Словакия смягчает запрет на импорт сельхозпродукции с Украины

Словакия смягчает запрет на импорт определенной сельскохозяйственной продукции с Украины согласно требованиям Еврокомиссии. Об этом сообщил в среду новостной портал dennikn.sk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Решение о сужении запрета на импорт украинских сельскохозяйственных товаров было принято правительством Словакии. В республику, согласно порталу, стал возможен ввоз овощей и фруктов. Запрет сохраняется лишь на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

В связи с доступном на национальный рынок дешевой украинской сельхозпродукции словацкие фермеры, товарам которых она составит серьезную конкуренцию, смогут получить дотации в качестве компенсации за возможные убытки из специализированных фондов Евросоюза, отметил портал.

Министр сельского хозяйства и регионального развития Словакии Самуэл Влчан проинформировал ранее, что убытки словацких фермеров из-за появления на рынке дешевой украинской сельхозпродукции составили примерно €200 млн.