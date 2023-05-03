Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду вечером на юго-востоке Турции с эпицентром в провинции Кахраманмараш, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ. О последствиях подземного толчка данных пока нет.

Землетрясение зарегистрировано в 20:16 местного времени. Эпицентр находился в районе Йоксун, очаг залегал на глубине 7 км.

Кахраманмараш был эпицентром разрушительных землетрясений в Турции в феврале магнитудой 7,7 и 7,6. Жертвами стихийного бедствия стали почти 51 тыс. человек.