Трамп осудил Меган Маркл

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Меган Маркл проявляла неуважение к покойной королеве Елизавете II, а тот факт, что принца Гарри пригласили на коронацию Карла III, его удивил. Об этом он сказал в беседе с британским политиком Найджелом Фараджем в программе GB News, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Говоря о Меган Маркл, Дональд Трамп сказал: "Я думаю, она очень неуважительно вела себя по отношению к королеве. Как можно проявлять неуважение к королеве? Она была великолепна, десятилетие за десятилетием, она не сделала ни одной ошибки. Я не могу вспомнить, чтобы она совершила ошибку, она никогда не делала ничего сомнительного".

В беседе Дональд Трамп также выразил надежду, что день короля Карла III будет прекрасным.

"Я думаю, они проделают прекрасную работу, а он любит свою страну. Мне удалось хорошо его узнать, и он любит страну, очень любит страну и любил свою мать", - сказал политик.

Он еще раз посетовал на то, что Меган Маркл проявляла неуважение к Елизавете II, и добавил: "Честно говоря, я был удивлен, что Гарри пригласили".