За рубежом на всеобщих выборах проголосовали более 1 млн граждан Турции

Свыше 1 млн граждан Турции проголосовали на зарубежных избирательных участках с 27 апреля, когда было начато голосование в рамках президентских и парламентских выборов, запланированных на 14 мая. Об этом сообщил в среду вечером турецкий Центризбирком, передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld.

"По состоянию на 21:30 местного времени 3 мая в зарубежных представительствах и на КПП число проголосовавших избирателей составило 1 млн 7 тыс. 165 человек", - говорится в сообщении.

В голосовании за рубежом смогут принять участие 3,4 млн граждан Турции, из них 277,6 тыс. впервые воспользуются избирательным правом. Голосование продлится до 9 мая.

Всего в выборах 14 мая, согласно данным ЦИК, смогут принять участие 64 млн граждан Турции. В стране и за ее пределами будет установлено 191 884 урны для голосования. В президентских выборах участвуют четыре кандидата, основными претендентами на высший государственный пост считаются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В выборах в парламент участвуют 26 партий.