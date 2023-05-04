Глава ФРС допустил рецессию в США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией. Об этом пишет Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он выразил надежду на мягкий характер сокращения американской экономики. "Я ее не исключаю. Возможно, мы получим то, что, я надеюсь, окажется мягкой рецессией", - допустил он, отвечая на вопрос о вероятности риска рецессии в государстве.

ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года. Ставка была увеличена до уровня 5-5,25 процента годовых.