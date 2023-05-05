Япония значительно увеличит численность киберподразделения

Министерство обороны Японии приняло решение более чем в два раза увеличить численность своего киберподразделения и довести его к 31 марта следующего года примерно до 2 230 человек. Кроме того, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, будет создано отдельное учебное заведение для подготовки таких специалистов.

По информации издания, к 2027 году численность киберподразделения возрастет до 4 тыс. человек. Вместе с обслуживающим и вспомогательным техническим персоналом она составит порядка 20 тыс. человек.

Командование японских вооруженных сил, как сообщается, встревожено своим отставанием в сфере операций в киберпространстве, значение которых с точки зрения боевых действий в современном мире постоянно увеличивается.