Белый дом укрепляет оборонный потенциал страны

Американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon получили от Пентагона контракт на закупку и производство для США и международных заказчиков противотанковых ракетных комплексов Javelin, общая сумма которого не будет превышать $7,2 млрд. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Армии (Сухопутных войск) США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что это "контракт с неопределенным сроком поставки и неопределенным количеством на 2023-2026 финансовые годы <...> и верхним пределом в $7,2 млрд".

"Армия вместе с партнерами из промышленности стремится сократить сроки, связанные с производством и поставкой этих систем, - подчеркнул помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш. - Заключение этого контракта еще раз подтверждает, насколько серьезно правительство США подходит к приобретению систем и пополнению запасов боеприпасов".

Многие американские эксперты заявляют, что военная помощь Украине, объемы которой уже превысили $36 млрд, значительно истощает запасы ВС США. Так, США передали Украине более 10 тыс. Javelin. Однако, по данным аналитиков, американские корпорации Raytheon и Lockheed Martin сейчас производят вместе всего 400 Javelin в месяц. При этом ранее показатель составлял около 1 тыс. комплексов в год. Таким образом, Вашингтон передал Киеву треть своих запасов этих комплексов, считают специалисты.