Цены на газ в Европе продолжают снижение

Биржевые цены на природный газ на европейском энергетическом рынке опустились до уровня июля 2021 года. Накануне, 3 мая, июньский фьючерс на нидерландском хабе TTF стоил €37 за 1 МВтч, или около $423 за 1 тыс. кубометров, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

"Европейские цены на газ продолжают снижаться. Июньский фьючерс на нидерландском хабе TTF 3 мая достигал уровня июля 2021 года, упав на 1,4%, до €37 за 1 МВтч, или около $423 за 1 тыс. кубометров. Спотовая цена на газ с поставкой на сутки вперед составила €36,6 за 1 МВтч, или около $420 за 1 тыс. кубометров", - говорится в материале.

Таким образом, биржевые цены на газ в Европе опустились до уровня, который считался относительно оптимальным до обострения конфликта в Украине в конце февраля 2022 года. Сырьевые котировки снижаются на фоне рекордного импорта сжиженного природного газа (СПГ) на европейский энергорынок и благоприятных погодных условий, заключается в статье.