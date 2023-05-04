https://news.day.az/world/1561346.html В Италии из-за сильных дождей затопило город - ВИДЕО
В Италии из-за сильных дождей затопило город - ВИДЕО
В Италии прошли сильные дожди, сообщают местные СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, за последние 24 часа выпало более 70 мм осадков. Больше всех пострадала область Эмилия-Романья. В Фаэнце река Ламоне прорвала дамбы и затопила часть города. Власти эвакуировали несколько жителей. Спасатели добрались до домов на надувных лодках. Некоторые дороги уже закрыты, возможны новые перекрытия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре