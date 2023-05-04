В Италии из-за сильных дождей затопило город

В Италии прошли сильные дожди, сообщают местные СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, за последние 24 часа выпало более 70 мм осадков. Больше всех пострадала область Эмилия-Романья. В Фаэнце река Ламоне прорвала дамбы и затопила часть города. Власти эвакуировали несколько жителей. Спасатели добрались до домов на надувных лодках. Некоторые дороги уже закрыты, возможны новые перекрытия.