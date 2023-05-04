Суд Нью-Йорка отклонил иск Трампа к газете The New York Times

Судья Верховного суда Нью-Йорка отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к американской газете The New York Times. Об этом сообщает интернет-портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2021 году Трамп подал иск на $100 млн против NYT и своей племянницы Мэри Трамп в связи со статьей о его налоговых отчетах, назвав этот материал коварным заговором, который нацелен на получение конфиденциальных и особо важных документов.

Судья Роберт Рид заявил, что претензии Трампа "несостоятельны с точки зрения конституционного права". Он отметил, что суды "давно признали, что репортеры имеют право заниматься законной и обычной деятельностью по сбору новостей, не опасаясь ответственности". Судья также приказал Трампу оплатить все судебные издержки, связанные с их делом, отмечает Axios.

В The New York Times заявили, что довольны решением судьи и назвали это важным прецедентом, подтверждающим защищенность прессы.