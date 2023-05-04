Столкновения на Западном берегу реки Иордан привели к жертвам

Трое палестинцев погибли, десятки пострадали в результате столкновений с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Как сообщил в четверг Минздрав Палестины на своей официальной странице в Facebook, все трое погибли во время стычки в окрестностях Старого города Наблуса, где армия Израиля штурмовала один из домов местных жителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации Минздрава, шесть человек получили ранения. Со своей стороны информационное агентство WAFA передает, что в результате еще одной израильской операции к северо-западу от города Рамалла девять человек получили огнестрельные ранения, несколько десятков отравились слезоточивым газом.

Согласно данным агентства, израильские силовики вечером в среду начали операцию по задержанию подозреваемых в террористической деятельности в населенном пункте Бейт-Рима. Они окружили один из домов местных жителей, после чего произошли столкновения. WAFA передает, что израильтяне подожгли личный автомобиль и нанесли ущерб имуществу нескольких семей. Утром стычки продолжились в расположенном неподалеку населенном пункте Наби-Салех, в результате них по меньшей мере три араба получили огнестрельные ранения.