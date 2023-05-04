Франция не будет проводить референдум по важному вопросу

Конституционный совет Франции отказал оппозиции в проведении референдума по реализации пенсионной реформы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал France24.

Согласно постановлению совета, требование оппозиционеров от левых партий о проведении референдума по отмене или пересмотре непопулярной среди французов реформы "не удовлетворяет условиям, изложенным в Конституции Франции".