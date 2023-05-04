https://news.day.az/world/1561388.html Франция не будет проводить референдум по важному вопросу
Франция не будет проводить референдум по важному вопросу
Конституционный совет Франции отказал оппозиции в проведении референдума по реализации пенсионной реформы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал France24.
Согласно постановлению совета, требование оппозиционеров от левых партий о проведении референдума по отмене или пересмотре непопулярной среди французов реформы "не удовлетворяет условиям, изложенным в Конституции Франции".
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