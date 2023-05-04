К инициативам ЕС по обороне примкнет еще одна страна

Швейцария готовится активизировать оборонное сотрудничество со странами ЕС и, вероятно, скоро может присоединиться к военным проектам Евросоюза в области киберзащиты и обороны в рамках программы "Постоянного структурированного сотрудничества ЕС" (Permanent Structured Cooperation - PESCO), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"С момента открытия проектов PESCO для третьих стран Минобороны Швейцарии постоянно пересматривает список проектов, чтобы определить возможные интересы и направления своей деятельности. Чтобы укрепить свою безопасность в центре Европы, Швейцария должна быть частью этого сотрудничества", - заявил один из представителей военного ведомства, добавив, что уже сейчас в ЕС реализуется около 60 оборонных проектов, и Берн может присоединиться к некоторым из них.

В частности, стало известно, что основное внимание швейцарского Минобороны направлено на проект "Федерация кибербезопасности" (Cyber ​​Ranges Federation - CRF). Проект был запущен в 2021 году, его основными участниками являются Болгария, Эстония, Финляндия, Франция, Италия, Латвия и Люксембург.