ЕС принял решение об изменении механизма принятия решений

Девять стран Евросоюза (Бельгия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Словения, Финляндия и Франция) создали "Группу друзей" для продвижения в ЕС идеи принятия решений по вопросам общей внешней политики и политики безопасности без права вето. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран, которое в четверг распространил МИД ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня ряд государств - членов ЕС создал "Группу друзей" для содействия голосованию квалифицированным большинством по вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС", - отмечается в тексте. Задача группы заключается в том, чтобы повысить эффективность и скорость принятия Евросоюзом внешнеполитических решений. Как отметили главы МИД, на фоне нынешних событий в Украине "и растущих международных вызовов, с которыми сталкивается ЕС, члены группы убеждены, что внешняя политика ЕС нуждается в адаптированных процессах и процедурах для укрепления Евросоюза как внешнеполитического игрока". "Улучшение процесса принятия решений также является ключом к тому, чтобы сделать ЕС пригодным для будущего", - указывается в заявлении.

В нем также отмечается, что "группа стремится добиться прогресса в улучшении принятия решений в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС прагматичным образом, сосредоточив внимание на конкретных практических шагах и опираясь на положения, уже предусмотренные в Договоре о Европейском союзе". "Члены согласились регулярно подводить итоги и подчеркнули необходимость тесного сотрудничества со всеми государствами - членами Евросоюза, а также координации с институтами ЕС", - сказано в тексте.