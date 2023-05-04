Китай озвучил позицию по расширению НАТО на восток
Продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион непременно приведет к ухудшению стабильности в регионе. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя планы НАТО открыть представительство в Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Продолжающаяся экспансия НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион и вмешательство альянса в региональные дела неизбежно подорвут мир и стабильность", - сказала Мао Нин.
Официальный представитель МИД КНР подчеркнула, что Азия "не должна становиться ареной геополитического соперничества".
Мао Нин добавила, что продвижение НАТО в Азии "будет способствовать блоковой конфронтации". "Это должно вызывать повышенную настороженность стран региона", - указала она.
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