Китай озвучил позицию по расширению НАТО на восток

Продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион непременно приведет к ухудшению стабильности в регионе. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя планы НАТО открыть представительство в Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Продолжающаяся экспансия НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион и вмешательство альянса в региональные дела неизбежно подорвут мир и стабильность", - сказала Мао Нин.

Официальный представитель МИД КНР подчеркнула, что Азия "не должна становиться ареной геополитического соперничества".

Мао Нин добавила, что продвижение НАТО в Азии "будет способствовать блоковой конфронтации". "Это должно вызывать повышенную настороженность стран региона", - указала она.