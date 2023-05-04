Авиационное шоу в день коронации Карла III может быть отменено

Дождливая и пасмурная погода может привести к отмене полета королевских ВВС над Лондоном в день коронации Карла III, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Члены королевской семьи встанут на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть, как в 14:30 по лондонскому времени пролетят самолеты королевских ВВС.

Однако Метеорологическое управление предупредило, что в день коронации ожидаются ливни и облачная погода, что может повлиять на безопасность полетов на низкой высоте.

Королевские ВВС будут оценивать прогноз погоды до последней минуты и примут решение об отмене пролета только за один или два часа до его проведения.

Синоптик Met Office Саймон Партридж сообщил The Telegraph, что дождь возможен к обеду субботы, что "не идеально". Однако, по его словам, это является "традицией", поскольку во время предыдущих коронаций, включая коронацию Елизаветы II, также шли дожди.