Страны ОПЕК+ планируют встретиться

Министерскую встречу стран ОПЕК +, назначенную на 4 июня, планируется провести в очном формате. Об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях, передает Day.Az.

"Да", - сказал один из собеседников агентства, отвечая на вопрос, планируется ли проведение встречи ОПЕК+ в очном формате. Другой источник ТАСС также подтвердил эту информацию.

Предыдущая министерская встреча состоялась в декабре 2022 года в формате видеоконференции.

В октябре 2022 года страны ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки (б/с) с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. За базу для отсчета сокращения добычи нефти приняты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 3 апреля подтвердил приверженность договоренностям, достигнутым на встрече в октябре 2022 года.

При этом 2 апреля ряд стран, входящих в ОПЕК+, объявил о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Общий объем сокращения, включая долю России, составляет 1,66 млн б/с.