Законодатели критикуют решение Байдена

Решение администрации президента США Джо Байдена направить 1,5 тыс. американских военнослужащих на границу с Мексикой на 90 дней в свете ожидаемого притока мигрантов вызвало критику со стороны законодателей от Республиканской и Демократической партий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению члена Палаты представителей Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота), политика Байдена негативно скажется на "невиновных людях, которые не совершали никаких преступлений, они только осмелились искать лучшей жизни в США".

Губернатор штата Техас Грег Эбботт (республиканец) также выразил недовольство действиями Байдена. "Это решение никак не остановит нелегальную миграцию", - сказал губернатор.