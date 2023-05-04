Французские энергетики пошли на радикальный шаг

Представители профсоюза энергетиков обесточили школу в коммуне Сент (департамент Приморская Шаранта, запад страны) перед прибытием президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила в четверг радиостанция France Info, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, акцию провели члены профсоюза, входящего во Всеобщую конфедерацию труда. Таким образом представители профцентра решили выразить свое несогласие с действиями Макрона.

Как ожидается, в ходе своего выступления в учебном заведении французский лидер должен рассказать о планах по развитию системы профессионального образования в стране.

Префектура запретила проведения каких-либо акций в коммуне во время поездки президента. Вместе с тем представители профсоюзов собрались в районе школы.

Это уже не первая подобная акция за последнее время. В апреле был обесточен колледж в коммуне Ганж (департамент Эро, юг Франции), когда учебное заведение посетил Макрон.