Южная Корея и США проведут учения

Военные Южной Кореи и США 25 мая приступят к крупнейшим в истории двусторонних отношений совместным военным учениям, они продлятся три недели. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя министерства национальной обороны Южной Кореи, передает Day.Az.

В маневрах будут задействованы, помимо прочего, истребители, боевые вертолеты AH-64E Apache, РСЗО, южнокорейские танки K2 Black Panther. Учения пройдут на полигоне в городе Пхочхон в провинции Кёнгидо, которая граничит с КНДР.

"В ознаменование 75-летия со дня основания вооруженных сил Южной Кореи и 70-летия альянса Южной Кореи и США масштаб учений будет, вероятно, самым большим за всю историю", - заявил неназванный представитель министерства национальной обороны на брифинге.

В частности, военные двух стран отработают сценарий использования дронов-камикадзе в начальной фазе потенциального вооруженного конфликта на Корейском полуострове. "В рамках сценария провокации со стороны Северной Кореи Южная Корея и США продемонстрируют, как они благодаря своим подавляющим возможностям завершат свою миссию в максимально короткий срок, при этом сохраняя уровень потерь на минимальном уровне", - добавил представитель ведомства.

По данным Yonhap, это 11-е подобные учения Южной Кореи и США с 1977 года. На них будут приглашены правительственные чиновники, депутаты парламента, представители компаний ВПК.