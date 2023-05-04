Италия выразила протест Франции

Последние заявления министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена о неспособности итальянского правительства Джорджи Мелони справиться с проблемой незаконной миграции ведут к новому конфликту Рима и Парижа.

Как пишет в четверг агентство ANSA, это ставит под угрозу намеченный на вечер визит главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни во французскую столицу, где он должен встретиться со своей коллегой Катрин Колонной, передает Day.Az.

Как стало известно агентству из дипломатических источников, поездка может быть отменена, если французская сторона "не объяснится" по поводу "оскорбительных и недопустимых" высказываний в адрес главы итальянского правительства.

Ранее французский министр в эфире радиостанции RMS заявил, что "премьер-министр Италии Джорджа Мелони, руководящая правым правительством, неспособна справиться с проблемой миграции". По его словам, в настоящий момент на юге Франции наблюдается "наплыв мигрантов, в том числе детей".

Миграционный вопрос, остро стоящий перед Италией, не в первый раз становится поводом для трений с Францией. Париж ранее открыто критиковал действия правительства Мелони в отношении мигрантов, прибывающих по морю.