https://news.day.az/world/1561558.html Протесты в столице Кении Найроби - ВИДЕО
Протесты в столице Кении Найроби - ВИДЕО
Демонстранты, требующие снижения стоимости жизни, пришли утром возводить баррикады на главных дорогах города и забрасывали камнями полицию
Автобус и грузовик были сожжены. В ответ полиция применила слезоточивый газ
На данный момент интенсивность протестов снизилась, но в четверг демонстранты планируют продолжить акцию.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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