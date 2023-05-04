Протесты в столице Кении Найроби
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Демонстранты, требующие снижения стоимости жизни, пришли утром возводить баррикады на главных дорогах города и забрасывали камнями полицию

Автобус и грузовик были сожжены. В ответ полиция применила слезоточивый газ

На данный момент интенсивность протестов снизилась, но в четверг демонстранты планируют продолжить акцию.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.