Глава МИД Италии отменил поездку во Францию на фоне кризиса двухсторонних отношений

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отменил запланированную встречу с французской коллегой Катрин Колонна после заявлений министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена о неспособности итальянского правительства Джорджи Мелони справиться с проблемой незаконной миграции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я не поеду в Париж на запланированную встречу с министром Колонна. Оскорбления в адрес правительства и Италии, произнесенные министром Дарманеном, неприемлемы", - написал он в четверг на своей странице вTwitter, добавив, что "общие европейские проблемы" должны решаться не таким образом.

Ранее французский министр в эфире радиостанции RMS заявил, что "премьер-министр Италии Джорджа Мелони, руководящая правым правительством, неспособна справиться с проблемой миграции". По его словам, в настоящий момент на юге Франции наблюдается "наплыв мигрантов, в том числе детей".

Миграционный вопрос, остро стоящий перед Италией, не в первый раз становится поводом для трений с Францией. Париж ранее открыто критиковал действия правительства Мелони в отношении мигрантов, прибывающих по морю.