Samsung грозит первая в истории компании забастовка рабочих

Крупнейшая в Южной Корее компания Samsung может впервые за всю свою историю столкнуться с забастовкой рабочих. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что компании забастовкой угрожает местный профсоюз, в который уже входит около 9% сотрудников Samsung Electronics, то есть примерно 10 тыс. человек. Главная претензия профсоюза в том, что руководство Samsung не допускает представителей объединения рабочих к переговорам о повышении зарплаты.

Профсоюз требует повысить зарплату на 6%. Повышение ставки именно на этот показатель работники Samsung оправдывают инфляцией, которая только в 2023 году превысила 4%.

В свою очередь руководство Samsung не против повышения зарплаты. Однако топ-менеджеры предложили неудовлетворительные условия. Компания хочет поднять на 4,1% зарплату самых результативным сотрудникам и на 2% работникам со средними показателями эффективности.

Представитель профсоюза Samsung & Marine Insurance Co О Санг-Хун сказал Bloomberg, что, если работники Samsung Electronics решатся на забастовку, то их, скорее всего, поддержат профсоюзы и других 11 филиалов южнокорейского конгломерата.

Bloomberg пишет, что, если забастовка случится, то она придется на не самое удачное время для Samsung. По данным журналистов, компания и так изо всех сил пытается справиться с финансовыми проблемами на фоне падающего спроса на чипы и электронику по всему миру.