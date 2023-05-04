Байден утвердил введение санкций против лиц, дестабилизирующих обстановку в Судане

Президент США Джо Байден утвердил введение Вашингтоном санкций в отношении лиц, действия которых вызывают дестабилизацию обстановки в Судане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня подписал новый исполнительный указ, который расширяет полномочия США по реагированию на начавшееся 15 апреля насилие путем введения санкций в отношении лиц, которые несут ответственность за угрозы миру, безопасности и стабильности Судана, подрывают демократическую трансформацию в Судане, прибегают к насилию в отношении гражданских, совершают серьезные нарушения прав человека", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Президент США в уведомлении конгрессу отметил, что в текущий момент ситуация в Судане "представляет <...> чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".