В Пакистане убиты восемь учителей

По предварительным данным, семь учителей погибли в результате вооруженного нападения на один из лицеев в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Dunya News, неизвестные расстреляли педагогов во время экзамена в лицее города Парачинар.

Полиция рассматривает в качестве основной версию теракта.

Ещё одного учителя убили в собственной машине.

Администрация провинции отменила вступительные экзамены в образовательных учреждениях на время расследования инцидентов.