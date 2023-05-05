https://news.day.az/world/1561628.html Saudi Aramco снизила цены на нефть для азиатских стран - впервые за четыре месяца
Saudi Aramco снизила цены на нефть для азиатских стран - впервые за четыре месяца
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила июньские цены на нефть для покупателей в Азии впервые за четыре месяца.
Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их информации, такое решение вызвано ослаблением энергетического рынка и падением маржи нефтепереработки.
Сорт Arab Light понизится на $0,25 по сравнению с актуальными ценами на майские поставки. Так, она будет на $2,55 за баррель выше стоимости бенчмарка Oman/Dubai.
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