Saudi Aramco снизила цены на нефть для азиатских стран

- впервые за четыре месяца

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила июньские цены на нефть для покупателей в Азии впервые за четыре месяца.

Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, такое решение вызвано ослаблением энергетического рынка и падением маржи нефтепереработки.

Сорт Arab Light понизится на $0,25 по сравнению с актуальными ценами на майские поставки. Так, она будет на $2,55 за баррель выше стоимости бенчмарка Oman/Dubai.