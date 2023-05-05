Одного из министров Туниса отправили в отставку

Президент Туниса Каис Саид в четверг издал указ об отстранении от занимаемой должности министра промышленности, энергетики и шахт Наили Нуиры аль-Кунджи.

Об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Аль-Кунджи возглавляла министерство с октября 2021 года.

О причинах отставки пока информации нет.