https://news.day.az/world/1561632.html Одного из министров Туниса отправили в отставку
Одного из министров Туниса отправили в отставку
Президент Туниса Каис Саид в четверг издал указ об отстранении от занимаемой должности министра промышленности, энергетики и шахт Наили Нуиры аль-Кунджи.
Об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Аль-Кунджи возглавляла министерство с октября 2021 года.
О причинах отставки пока информации нет.
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