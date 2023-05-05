В Германии поезд въехал в группу людей на путях

Два человека погибли и еще несколько получили психологический шок в результате железнодорожной аварии вблизи западногерманского города Кельн в четверг.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Kölner Stadt-Anzeiger.

Поезд врезался в группу людей, работавших на железнодорожных путях неподалеку от города Гюрт. На место происшествия прибыли спасатели, полиция и психологи. Маршрут закрыли для дальнейшего движения поездов.

Пять человек получили психологическую травму, поскольку стали свидетелями того, как двух их коллег сбил поезд и они погибли. По словам представителя железной дороги, это был скоростной поезд, следовавший из Эмдена в Кобленц. Из-за аварии возникли многочисленные сбои и изменения в железнодорожном сообщении.