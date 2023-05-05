В Гватемале началось извержение вулкана

Крупный вулкан Фуэго проснулся 4 мая в Гватемале. Об этом сообщила национальная служба чрезвычайных ситуаций страны Conred.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в своем блоге в Twitter ведомство сообщило, что часть жителей страны эвакуируют из-за извержения.

"Исполнительный секретариат CONRED содействует муниципальным координаторам по управлению рисками стихийных бедствий в проведении превентивных эвакуаций в муниципалитете Сан-Педро-Йепокапа, Чимальтенанго, деревнях Панимаче I и II, Эль-Порвенир и Морелия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что власти страны задействовали два крупных убежища для эвакуированных. Там разместят около 900 семей.