Глава Пентагона и министр обороны КНР могут встретиться

Соединенные Штаты работают над тем, чтобы организовать в июне встречу главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны КНР Ли Шанфу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, Вашингтон пытается организовать встречу Остина и Ли Шанфу в Сингапуре на полях регионального форума по безопасности "Шангри-Ла диалог". Как ожидается, мероприятие пройдет 2-4 июня.

Предыдущая встреча глав оборонных ведомств Китая и США прошла в июне 2022 года в Сингапуре на полях "Шангри-Ла диалога". Однако после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года отношения между Пекином и Вашингтоном резко обострились, а диалог между оборонными ведомствами был фактически приостановлен.