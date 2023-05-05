США озабочены необычной активностью КНДР
КНДР построила несколько объектов на полигоне Пхунгери, разрушенном в 2018 году. С таким утверждением в четверг выступили участники проекта Beyond Parallel американского Центра стратегических и международных исследований, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их оценке, спутниковые снимки, сделанные 21 апреля, позволяют сделать вывод, что "Северная Корея возобновила давно приостановленную деятельность на Пхунгери". В частности, северокорейские специалисты завершили строительство дороги, ведущей к разрушенному входу в один из туннелей, и построили в этом месте "два небольших здания". На одном из снимков видны кабели, проложенные от двух строений ко входу в другой туннель.
"Хотя недавно замеченная деятельность не является убедительным признаком предстоящих [ядерных] испытаний, долгожданное седьмое испытание почти наверняка состоится на ядерном полигоне Пхунгери", - считают участники проекта.
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