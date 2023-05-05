Сотни заживо сгоревших в Индии

Спустя сутки и, по слухам, после сотен сгоревших живьём христиан, власти Индии сообщили о вводе силовиков в штат Манипур.

Выпущен приказ, разрешающий расстреливать погромщиков на месте. Сожжено на середину дня сегодня не менее 15 церквей, часть из них с прихожанами, которые пытались в церквях укрыться от погромщиков.

На фоне отключения интернета в штате, всё больше предположений, что точное количество жертв погромов христиан в регионе не будет известно никогда. При этом пока погромы и убийства в штате Манипур и столице штата городе Импхала продолжаются.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.