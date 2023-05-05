Высокопоставленный чиновник из США посетит Саудовскую Аравию

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намерен в ближайшие дни посетить Саудовскую Аравию, где в том числе встретится с коллегами из Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом он сообщил в четверг, выступая в вашингтонском Институте ближневосточной политики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Салливан отметил, что администрация президента США Джо Байдена настроена на наращивание сотрудничества в рамках группы I2U2, в которую входят Израиль, Индия, ОАЭ и США.

"На самом деле в эти выходные я буду в Саудовской Аравии, чтобы встретиться с ее руководством. И мои коллеги из Индии и ОАЭ тоже приедут в Саудовскую Аравию для проведения встреч, чтобы мы могли обсудить новые сферы сотрудничества между Нью-Дели и Персидским заливом, а также с Соединенными Штатами и остальной частью региона. Этому отчасти будут содействовать договоренности о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которых достигли в прошлом году Индия и ОАЭ, - сказал Салливан. - И это может помочь нам в продвижении очень значимых инициатив, которые, как мы думаем, будут отличаться от всего, что мы видели в регионе в последние годы".

Салливан сообщил, что "значимой темой обсуждения" во время его пребывания в Саудовской Аравии будут усилия, направленные на нормализацию ситуацию в Йемене.