Австралия недовольна ситуацией Ассанжа

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе разочарован тем, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж остается под стражей и дипломатическое решение для его возвращения на родину до сих пор не найдено. Соответствующее заявление глава австралийского правительства сделал в пятницу, выступая в эфире радиостанции ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Альбанезе, то, что гражданин Австралии Ассанж по-прежнему остается под стражей, "расстраивает и разочаровывает". "Я не могу сделать ничего большего, кроме как предельно ясно изложить свое мнение по делу Ассанжа, и администрация США, безусловно, прекрасно осведомлена о позиции австралийского правительства. Его продолжающееся тюремное заключение не имеет никакого смысла", - сказал Альбанезе, отметив, что "продолжает работать над решением вопроса по дипломатическим каналам".

Премьер не стал уточнять, будет ли поднят вопрос об освобождении Ассанжа и возвращении его в Австралию во время визита президента США Джо Байдена в Сидней, запланированного на 24 мая, однако указал, что проблему "уже давно пора решить окончательно".