Индийской армии выдали "лицензию на убийство"

Власти индийского северо-восточного штата Манипур отдали приказ армейским подразделениям применять оружие против зачинщиков беспорядков и столкновений на межплеменной почве. Об этом сообщает в пятницу газета Times of India, передает Day.Az.

"Применение оружия в случае необходимости является крайней мерой для скорейшего восстановления законности и порядка в штате", - заявили власти Манипура.

Министерство обороны Индии продолжает переброску армейских подразделений и формирований спецназа в столицу региона город Импхал. По заявлению оборонного ведомства, за последние сутки военнослужащим удалось взять под контроль обстановку в двух из 10 округов Манипура, где ранее на этой неделе произошли массовые столкновения между представителями племен куки и мейтей. Ситуация в остальных районах остается напряженной.