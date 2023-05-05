Кейт Миддлтон нарушила правило этикета во время прогулки в Лондоне

Принц и принцесса Уэльские решили прокатиться на лондонском метро по линии "Елизавета" и приковали тысячи взглядов поклонников. Кейт и Уильям также посетили паб, чтобы послушать, как рабочие готовятся к коронации, передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk.

Однако Миддлтон нарушило одно из правил этикета, поскольку она поднималась на эскалаторе с левой стороны. Хотя в лондонском метро пассажирам советуют придерживаться правой стороны. Супруги также пообщались с машинистами поездов и другими сотрудниками.

Затем пара направилась в паб The Dog and Duck, где налили себе пинту пива, которое им сварили сотрудники в честь коронации. "Мы всегда знали, что у нас есть поддержка, мы чувствуем связь с королевской семьей", - заверили владельцы заведения.

Уэльские также рассказали, что вся семья очень взволнована перед церемонией, а особенно принц Джордж, который уже несколько раз репетировал свою речь, поскольку ему отведена роль почетного пажа.

Напомним, что коронация Карла III состоится 6 мая. Праздничные мероприятия будут длиться в течение трех дней. В один из них на территории Вестминстерского аббатства пройдет концерт, на котором выступят мировые знаменитости. Недавно стало известно, что принц Гарри будет присутствовать на торжестве, но без своей супруги. Ходили слухи, что Меган обижена на короля. Однако представитель актрисы опроверг предположения СМИ.