https://news.day.az/world/1561738.html Боррель призвал ЕС к реформам
Боррель призвал ЕС к реформам
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал лишить страны Евросоюза права вето во внешней политике, перейдя к принятию решений большинством голосов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я поддерживаю принятие решений во внешней политике Евросоюза квалифицированным большинством. Но проблема в том, что, чтобы отменить принятие решений путем консенсуса, нужен консенсус. И это значит, что странам ЕС придется отказаться от права вето, чего многие не хотят", - заявил он в пятницу на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции, которую транслировала Еврокомиссия.
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