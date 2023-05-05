Боррель призвал ЕС к реформам

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал лишить страны Евросоюза права вето во внешней политике, перейдя к принятию решений большинством голосов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я поддерживаю принятие решений во внешней политике Евросоюза квалифицированным большинством. Но проблема в том, что, чтобы отменить принятие решений путем консенсуса, нужен консенсус. И это значит, что странам ЕС придется отказаться от права вето, чего многие не хотят", - заявил он в пятницу на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции, которую транслировала Еврокомиссия.