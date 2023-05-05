Карл III и Камилла прибыли в Вестминстерское аббатство

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в Вестминстерское аббатство для последней репетиции перед завтрашней коронацией. Они подъехали к аббатству на своем коричневом Bentley в сопровождении нескольких других автомобилей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Express.

Королевские особы были сфотографированы прибывшими в аббатство на репетицию вместе с принцем Уильямом, Кейт Миддлтон и их детьми принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Джорджу предстоит сыграть особенно важную роль на церемонии, поскольку он будет служить почетным пажом своего деда, короля Карла III.

Для выхода на репетицию Шарлотта надела белый кардиган поверх синего цветочного платья, для Луи выбрали синюю клетчатую рубашку, а Джорджу - темно-синий костюм.

Коронация Карла III состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве.