Байден нашел замену главе комитета начальников штабов Милли

Президент США Джо Байден выдвинет на пост главы комитета начальников штабов Вооруженных сил США главу штаба ВВС генерала Чарльза Брауна вместо генерала Марка Милли. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета The Washington Post.

По информации источников издания, ожидается, что в качестве своего следующего старшего военного советника президент выберет именно Брауна, летчика с опытом командования войсками на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

Американский лидер также рассматривал на эту должность командующего Корпусом морской пехоты генерала Дэвида Бергера. С обоими кандидатами Байден говорил лично. Источники газеты также сообщили, что в ближайшее время Бергер подаст в отставку с занимаемой им должности.

Когда Байден примет окончательное решение, не ясно. Избранную президентом кандидатуру еще должен утвердить Сенат Конгресса.