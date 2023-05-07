Стать подданным Швеции будет сложнее

Правительство Швеции намерено ужесточить требования для получения подданства страны. Наряду с этим кабинет министров и партия "Шведские демократы" (входит в правящую коалицию, но не в правительство) намерены создать комиссию по внесению в закон поправок, необходимых для лишения гражданства, заявила на пресс-конференции в пятницу министр по делам миграции Мария Малмер Стенергард, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Гражданство должно что-то означать. И это [нынешний закон] нужно улучшить как в юридическом, так и символическом отношении", - подчеркнула она.

В частности, предлагается закрыть в законодательстве лазейку, позволяющую преступникам, которым уже исполнилось 15 лет, но которые еще не достигли совершеннолетия (18 лет), становиться подданными королевства. Требуется также усложнить отказ от шведского подданства для мигрантов для противодействия насилию или угнетению, когда, например, есть подозрения, что родители, отказавшись от шведского гражданства, хотят вывезти своих детей из Швеции.