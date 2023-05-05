Армянская пиромания в центре внимания европейских СМИ

Ведущие европейские СМИ уделили большое внимание инциденту с преднамеренным сожжением Государственного флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы в Армении в середине апреля.

Как передает Day.Az, в статье, опубликованной kp.ua, отмечается, что в самом сердце армянской столицы, вблизи площади Республики, на жилых и административных зданиях появились провокационные листовки с призывом к международной агрессии.

"На листовках изображены горящие флаги трех государств: Украины, Азербайджана и Израиля и размещена надпись "У нас общие враги"" - говорится в материале.

В статье под заголовком "Армяне "жгут" флаги стран с молчаливого согласия власти. В список врагов внесли Украину", опубликованный в Gazeta.ua, подчеркивается, что несмотря на то, что акт надругательства над государственными символами состоялся в центре Еревана, никого не нашли и не наказали.

Кроме того, данный инцидент также был в центре внимания таких известных изданий, как Realitatea (Молдова), Newsweek (Румыния), Alfa (Литва), Fakti (Болгария), Actualne (Чехия).

Напомним, что 14 апреля на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, прошедшего в столице Армении Ереване, демонстративными действиями, направленными на разжигание национальной ненависти и вражды, публично был сожжен Государственный флаг Азербайджана. По данному факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Генеральным прокурором по статьям 12.2, 283.2.1, 12.2, 283.2.2 и 12.2, 324 УК АР.