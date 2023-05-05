В США прохожий остановил катившуюся к трассе коляску

В США местный житель успел остановить катившуюся к дороге коляску с ребенком. Об этом сообщил один из пользователей Twitter и прикрепил к посту записи с камер видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в Калифорнии. Женщина упала и отпустила коляску, после чего она начала скатываться из-за сильного ветра к оживленной трассе.

Прохожий увидел происходящее и успел спасти ребенка, после чего другие очевидцы помогли женщине подняться и передали ей несовершеннолетнего.